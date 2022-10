Unser Eckchen ist die kleine Schwester von unserem Kreuzworträtsel "Um die Ecke gedacht", aber für zwischendurch - egal ob in der Bahn, Mittagspause oder am Strand. Aber klein heißt hier nicht einfach. Jeden Montag fordert es Sie aufs Neue anspruchsvoll heraus, mit rätselhaften Fragen, bei denen Sie ums Eckchen denken müssen.

So wird gespielt

Über das Aufklappmenü am oberen linken Rand des Spielfelds können Sie zwischen den verfügbaren Spielen wechseln. Jeden Montag erscheint ein neues Spiel für Sie.



Wenn Sie auf ein Zahlenfeld tippen, erscheint unter dem Rätselgitter die entsprechende Frage zur ausgewählten Reihe. Durch erneutes Antippen können Sie zwischen horizontaler und vertikaler Reihe wechseln. Alternativ können Sie mit den Pfeiltasten in dem Fragekästchen oder der Tab-Taste durch die Fragen navigieren. Auf dem Mobilgerät können Sie die Antworten mit der verfügbaren Tastatur eintippen, auf dem Desktopgerät nutzen Sie ihre Hardwaretastatur.



Oberhalb des Rätselgitters wird die verstrichene Zeit angezeigt. Wenn Sie das Rätsel schließen, um es zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, wird der Timer angehalten. Ihr Spielstand wird gespeichert, wenn Sie ein ZEIT-Konto besitzen. So können Sie bereits begonnene Spiele zu verschiedenen Zeitpunkten auf anderen Geräten weiterspielen. Ohne Konto können Sie den Spielstand nicht speichern.



Mit der Funktion “Spiel prüfen” können Sie Ihre Eingaben überprüfen. Die richtigen Kästchen werden grün dargestellt, die falschen rot und durchgestrichen. Bei richtigen Antworten erscheinen im Fragekästchen Hinweise zur Lösung. Auf mobilen Endgeräten finden Sie die Funktion “Spiel prüfen” im Menü.



Falls Sie ein Spiel vollständig, aber nicht korrekt gelöst haben, können Sie es weiter versuchen. Klicken Sie dafür im Dialogfenster auf “weiter versuchen”, löschen Sie die falschen Kästchen und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie die Kästchen lediglich überschreiben, wird das Spiel nicht beendet. Sie müssen mindestens ein Kästchen löschen und neu ausfüllen.

