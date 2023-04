"Um die Ecke gebracht" stammt, wie der Name es schon vermuten lässt, aus der Feder von Kreuzworträtsel-Meister Eckstein. Es ist eine auf die Bedürfnisse von True-Crime-Fans zugeschnittene Variante der beliebten „Um die Ecke gedacht“-Rätselreihe aus dem ZEITmagazin. Sechs mal pro Jahr können Sie hier das neue kriminell spannende Rätsel lösen.

Möchten Sie sich das Spiel als PDF herunterladen oder ausdrucken, folgen Sie bitte dem Link: Zum Ausdruck der aktuellen Ausgabe

Ihr Spielstand wird automatisch abgespeichert. Mit Ihrer Registrierung können Sie bereits angefangene Spiele zu verschiedenen Zeitpunkten auch auf anderen Geräten weiterspielen.

Über die Rätselnummer- Auswahl stehen Ihnen die letzten vier Rätsel zur Verfügung.

Wenn Sie auf ein Zahlenfeld tippen, erscheint unter dem Rätselgitter das Frage-Feld, über das Sie die Lösung eingeben können. Nutzen Sie dafür bitte Ihre Computer-Tastatur oder erscheinende Tastatur auf Ihrem mobilen Endgerät. Wenn Sie das Lösungswort löschen möchten, tippen Sie bitte die „Löschen“-Taste Ihrer Tastatur oder den Button "Löschen“.

Gibt es für ein Zahlenfeld sowohl waagerecht als auch senkrecht eine Frage, tippen Sie bitte so oft auf das Zahlenfeld, bis die entsprechende Frage erscheint. Oder benutzen Sie den Link über der Frage „Waagerecht“ oder „Senkrecht".

Mit Hilfe der Menüpunkte "Zu den Fragen" bzw. "Zum Rätselgitter" können Sie zwischen der Übersicht mit den Fragen und dem Rätselgitter wechseln. Wenn Sie in der Übersicht eine Frage auswählen, erscheint das Rätselgitter mit dem Fokus im entsprechenden Zahlenfeld. In der Fragenübersicht können Sie die Fragen per Mausklick einzeln aufrufen und beantworten.

Über den Menüpunkt "Spiel prüfen" können Sie jederzeit ihre Eingaben überprüfen. Die Fragen mit den richtigen Antworten werden grün dargestellt, die falschen rot und durchgestrichen.